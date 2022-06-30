Видео с просмотра Дэвис и Смолкина в Федерации фигурного катания США

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз поделился видео с просмотра российского танцевального дуэта – в Федерации фигурного катания США.

Фигуристы выступают на катке в Нью-Джерси. На просмотре присутствуют представители федерации. Смолкин и Дэвис тренируются в США, в марте они поженились в штате Невада.

По информации Лиза, сегодня решение о том, приняты ли Дэвис и Смолкин в сборную США, принято не будет.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?