Вайцеховская о возможных переходах: «Ни одна страна не оплачивает подготовку фигуристов в том объеме, в котором это делается в России. Стоит все обдумать и взвесить»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о возможной смене гражданства российским фигуристами.

«Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела», — сказала Татьяна Анатольевна Тарасова и позволю себе в связи с этим поразмышлять.

Во-первых, «без дела» — понятие сильно условное: российских фигуристов ждет большая серия хорошо оплачиваемых выступлений, и конкуренция на этих стартах всяко будет сопоставима с той, что бывает на отдельных этапах Гран-при. Из минусов — возможный пропуск чемпионатов Европы и мира, но совершенно не исключаю, что спортсмены могут быть допущены к главным стартам: подвижки в этом направлении в целом ряде видов спорта уже начались.

Во-вторых, что в данном случае означает «рассматривать такую же возможность»? Фигуристы, которые родились бы в Америке, Канаде, европейских и не слишком европейских странах, у нас толпами не ходят. Соответственно, смену гражданства можно рассматривать в очень усеченном варианте выбора возможных стран, и сразу встает вопрос: «Ради чего?»

Ради того, чтобы через пару-тройку лет попасть на большие чемпионаты и выйти под флагом условного Азербайджана или Турции против российских соперников, которые к тому времени наверняка вернутся на международный уровень? Ну, для кого-то вариант, конечно. И абсолютно не вариант для тех, кто претендует на лидирующие позиции в сборной России. Потому что в этом случае стоит навсегда забыть о такой симпатичной во всех отношениях вещи, как олимпийский командный турнир.

В-третьих, ни одна страна мира не оплачивает подготовку своих фигуристов-сборников в том объеме, в котором это делается в России. Прежде чем от таких денег отказываться, по любому стоит все обдумать и взвесить. И задать себе вопрос: готов ли ты сам нести все эти расходы?

И совершенно очевидно, что кейс Дэвис/Смолкина стоит здесь вообще особняком. Делать на этом примере какие-то обобщения и далекоидущие прогнозы я бы точно не стала», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?