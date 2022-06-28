Щербакова об отпуске: «В любые свободные полдня приходила в «Хрустальный», тренировалась. Старалась не совсем уж разочаровать тренеров»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопросы об отпуске, первых тренировках и участии в ледовых шоу.

– Как прошел твой отпуск?

– После окончания всех шоу у нас было достаточно много времени, чтобы просто восстановиться, отдохнуть. Я использовала это время по полной: я и отдохнула, при этом я все еще готовилась к экзаменам.

Затем приехала в Москву и было очень много дел, каждый день расписан – для меня это тоже непривычно, потому что я поняла, что мне комфортно, когда у меня каждый день одинаковое расписание: я утром встала, потренировалась, перерыв, тренировка, вечер. То есть вроде весь день занят, но при этом четкое расписание каждый день.

А здесь один день – я экзамен сдаю, второй день – какое-то мероприятие, третий день – съемка. И для меня это тоже был новый график, необычный – может быть, в какой-то степени утомительный. Но тоже очень интересно было. В принципе, каждый день какие-то дела были, и вот – вырвалась потренироваться, ха-ха.

– В отпуске вообще не выходила на лед?

– Конечно, в любые свободные полдня я приходила в «Хрустальный», тренировалась. Старалась, чтобы приехать сюда и не совсем уж разочаровать тренеров. Начать, скажем так, восстановительную работу самой.

– Тебе предстоят большие гастроли.

– Да, будет за месяц 22 выступления, по 2 номера в каждом шоу буду катать. У меня такое было, что летом были шоу перед первым юниорским и первым взрослым сезонами, я ездила на шоу в Японию.

И когда ты еще в такой не самой оптимальной форме, то это сразу очень сильно помогает себя собрать максимально – когда ты понимаешь, что уже вот нельзя выходить на тренировки и собирать все по чуть-чуть.

Нужно сразу же выйти, уже и ответственность есть перед зрителями, которые пришли посмотреть, поэтому думаю, что это будет тоже большой опыт для меня. Плюс очень много выступлений сразу. Посмотрим.

– Останется ли время на подготовку к сезону?

– Конечно, перед каждым шоу будут обязательно и тренировки, и прогоны номеров. Получается, что в конце сезона мы ездили по шоу – это тоже огромная нагрузка, она отличается от тренировочной, где просто отработка постоянно идет. Тут очень много именно прокатов – в принципе, тоже очень полезное занятие.

Не говорю, что это только тяжелый труд – это помогает и прийти в тонус, при этом это Сочи, отличная погода, можно сходить погулять и при этом это каждый раз выступление со зрителями, которые все равно, как бы ты ни устал, – когда в конце финальный выход, когда большие трибуны, – все тебя поддерживают, аплодируют.

Это очень приятно, это заряжает, это прям придает энергии. Поэтому я с нетерпением жду этого момента, но при этом знаю, что мне, конечно, нужно еще время подготовиться, – рассказала Щербакова.

«За 15 лет ни разу не задумалась, нравится ли мне фигурное катание». Проникновенное письмо Анны Щербаковой