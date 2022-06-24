Светлана Соколовская: «С Самоделкиной работаем медленно, спокойно. По ноге есть улучшения, но Софья продолжает проходить реабилитацию»

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Заслуженный тренер России Светлана Соколовская рассказала о работе с фигуристкой Софьей Самоделкиной. 

Самоделкина перешла к Соколовской от Сергея Давыдова. На протяжении трех месяцев она восстанавливалась после травмы ноги. 

«Работаем медленно, спокойно, не торопимся. По ноге есть улучшения, но Софья продолжает проходить реабилитацию здесь, в Кисловодске (на сборах).

Мы попробовали с ней делать тройной лутц, тройной флип, но пока еще есть дискомфорт, поэтому эти попытки мы минимизируем.

Да, все не так просто, и сколько будет продолжаться восстановление, сейчас трудно сказать, но самое главное, что у нее есть желание – это отважная и милая девочка и по характеру лидер», – сказала Соколовская. 

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