Заслуженный тренер России Светлана Соколовская рассказала о работе с фигуристкой Софьей Самоделкиной.

Самоделкина перешла к Соколовской от . На протяжении трех месяцев она восстанавливалась после травмы ноги.

«Работаем медленно, спокойно, не торопимся. По ноге есть улучшения, но Софья продолжает проходить реабилитацию здесь, в Кисловодске (на сборах).

Мы попробовали с ней делать тройной лутц, тройной флип, но пока еще есть дискомфорт, поэтому эти попытки мы минимизируем.

Да, все не так просто, и сколько будет продолжаться восстановление, сейчас трудно сказать, но самое главное, что у нее есть желание – это отважная и милая девочка и по характеру лидер», – сказала Соколовская.