Джонатан Гурейро: «Завершение карьеры – это слухи. Просто сейчас мы по разным причинам активно не тренируемся»

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Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, опроверг слухи о завершении карьеры.

«Нет, такого решения (о завершении карьеры) нет. Просто сейчас по разным причинам, в первую очередь это некоторые моменты со здоровьем, мы активно не тренируемся. В общем, завершение карьеры – это слухи», – сказал Гурейро.

Загорски и Гурейро заняли 8-е место на чемпионате России и не смоли отобраться на главные старты.

«Два раза предлагал остановиться, но она говорила: нет». Драма в танцах на льду – Загорски откатала на грани обморока, с катка ее унесли на руках

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