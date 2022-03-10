Джонатан Гурейро: «Завершение карьеры – это слухи. Просто сейчас мы по разным причинам активно не тренируемся»

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, опроверг слухи о завершении карьеры.
«Нет, такого решения (о завершении карьеры) нет. Просто сейчас по разным причинам, в первую очередь это некоторые моменты со здоровьем, мы активно не тренируемся. В общем, завершение карьеры – это слухи», – сказал Гурейро.
Загорски и Гурейро заняли 8-е место на чемпионате России и не смоли отобраться на главные старты.
«Два раза предлагал остановиться, но она говорила: нет». Драма в танцах на льду – Загорски откатала на грани обморока, с катка ее унесли на руках