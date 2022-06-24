Чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото прекратила сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо, с которым работала с 2017 года.
«До сих пор я ставила во главу угла свою индивидуальность, но я хочу выбрать другую линию. Для дальнейшего развития я решила прекратить сотрудничество с мистером Ришо, к которому я привыкла», – сказала Сакамото.
Новая короткая программа Сакамото поставлена американским специалистом Роэном Уордом под песню Rock With U Джанет Джексон. Ранее он работал с Джейсоном Брауном и Мэрайей Белл.
Отмечается, что новую произвольную программу Каори поставит канадка Мари-Франс Дюбрей.