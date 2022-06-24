Новая короткая программа Сакамото поставлена Роэном Уордом под песню Rock With U Джанет Джексон. Произвольную поставит Мари-Франс Дюбрей

Теги Мари-Франс Дюбрей сборная Японии женское катание Каори Сакамото Бенуа Ришо Роэн Уорд Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото прекратила сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо, с которым работала с 2017 года.

«До сих пор я ставила во главу угла свою индивидуальность, но я хочу выбрать другую линию. Для дальнейшего развития я решила прекратить сотрудничество с мистером Ришо, к которому я привыкла», – сказала Сакамото.

Новая короткая программа Сакамото поставлена американским специалистом Роэном Уордом под песню Rock With U Джанет Джексон. Ранее он работал с Джейсоном Брауном и Мэрайей Белл.

Отмечается, что новую произвольную программу Каори поставит канадка Мари-Франс Дюбрей.

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