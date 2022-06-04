Изабо Левито: «Одна из моих целей в жизни – обнять Медведеву. Я выросла на прокатах Евгении, безумно ее любила и обожала»

Чемпионка мира среди юниоров из США Изабо Левито назвала фигуристок, которые ее особенно вдохновляют.

«Одна из моих целей в жизни – обнять Евгению. Я ее очень люблю! Я выросла на ее прокатах. Я не следила за каждой фигуристкой, так как спортсменкой, которой я уделяла 100% своего внимания и которой была предана, была . Я безумно ее любила и обожала.

Также я люблю . Она императрица! Я преклоняюсь перед ней!

Следующая – , потому что для меня она как гладиатор. Она сильная. Она отважная. Она мощная. Мне нравится ее лицо перед соревнованиями, особенно на чемпионате мира, перед произвольной программой. По ее лицу было видно, что она намерена победить. Она собиралась откататься чисто и выиграть турнир», – сказала Левито.