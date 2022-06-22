Туктамышева о питании: «В соревновательный период рацион не меняется, скорее просто уменьшается из-за стресса. Но после стартов все восполняешь сразу»

Российская фигуристка ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

– Насколько сильно отличается рацион питания в соревновательный период?

– Рацион не меняется, скорее просто уменьшается из-за стресса. Но после стартов все восполняешь сразу.

– Хотела бы играть на каком-нибудь музыкальном инструменте?

– Всегда хотела научиться играть на пианино. Потом на гитаре, а потом на барабанах (барабан ханг тоже в их числе).

– Как часто фигуристы сталкиваются с последствиями переохлаждения на льду?

– С переохлаждением практически не сталкивалась, потому что на льду мы в основном активно тренируемся.

– На что идет упор на тренировках вне льда – на силовые упражнения или что-то другое?

– В сезоне больше всего уделяем внимание хореографии и специальным упражнениям вне льда. А летом – общей физической подготовке.

– Часто общаешься с Мишиным на другие темы, помимо тренировок?

– Да, можем обсудить насущные вопросы.

– Любимые зарубежные исполнители?

– RHCP, Kanye West, Lep Zeppelin, Coldplay и еще очень много.

– Любимая одежда на лето?

– Легкая юбка с топом или платье. Но ношу почему-то всегда джинсы.

– Снялась бы в фильме или сериале?

– С удовольствием бы попробовала, – написала Туктамышева.

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