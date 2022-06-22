Туктамышева о питании: «В соревновательный период рацион не меняется, скорее просто уменьшается из-за стресса. Но после стартов все восполняешь сразу»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в соцсети.
– Насколько сильно отличается рацион питания в соревновательный период?
– Рацион не меняется, скорее просто уменьшается из-за стресса. Но после стартов все восполняешь сразу.
– Хотела бы играть на каком-нибудь музыкальном инструменте?
– Всегда хотела научиться играть на пианино. Потом на гитаре, а потом на барабанах (барабан ханг тоже в их числе).
– Как часто фигуристы сталкиваются с последствиями переохлаждения на льду?
– С переохлаждением практически не сталкивалась, потому что на льду мы в основном активно тренируемся.
– На что идет упор на тренировках вне льда – на силовые упражнения или что-то другое?
– В сезоне больше всего уделяем внимание хореографии и специальным упражнениям вне льда. А летом – общей физической подготовке.
– Часто общаешься с Мишиным на другие темы, помимо тренировок?
– Да, можем обсудить насущные вопросы.
– Любимые зарубежные исполнители?
– RHCP, Kanye West, Lep Zeppelin, Coldplay и еще очень много.
– Любимая одежда на лето?
– Легкая юбка с топом или платье. Но ношу почему-то всегда джинсы.
– Снялась бы в фильме или сериале?
– С удовольствием бы попробовала, – написала Туктамышева.
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