Илья Авербух: «Думаю, Пападакис и Сизерон потеряли моральную мотивацию. Пауза вполне объяснима»

Хореограф Илья Авербух оценил решение французского танцевального дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон.

«Они дошли до своего пика: выиграли все турниры, которые только возможно. Пападакис и Сизерон – одни из самых титулованных спортсменов в танцах на льду.

Пятикратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы… Думаю, они потеряли моральную мотивацию. Такая пауза вполне объяснима. Попробуют себя в другом амплуа», – сказал Авербух.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23: «Мы еще не сказали последнего слова, но не знаем, когда вернемся»