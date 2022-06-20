Илья Авербух: «Думаю, Пападакис и Сизерон потеряли моральную мотивацию. Пауза вполне объяснима»

Теги Илья Авербух танцы на льду сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух оценил решение французского танцевального дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон.

«Они дошли до своего пика: выиграли все турниры, которые только возможно. Пападакис и Сизерон – одни из самых титулованных спортсменов в танцах на льду.

Пятикратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы… Думаю, они потеряли моральную мотивацию. Такая пауза вполне объяснима. Попробуют себя в другом амплуа», – сказал Авербух.

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