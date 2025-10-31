Полина Шешелева и Егор Карнаухов: «У наших тренеров любимая фраза: «Нет предела совершенству». Поэтому мы хотим усложняться»

Фигуристы Шешелева и Карнаухов рассказали, что хотят усложнять программы.

Пара победила на юниорском этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 195,59 балла по итогам двух программ. Спортсмены тренируются под руководством Этери Тутберидзе .

«Никогда нельзя быть на 100% уверенным в элементе, четверной подкрут у нас натренирован, но есть куда расти. У наших тренеров любимая фраза: «Нет предела совершенству», поэтому мы хотим усложняться», – сказал Егор Карнаухов.

«Изначально у нас была другая программа, но потом нам предложили эту музыку, она более сильная, как наша прошлогодняя программа, нам такое подходит», – добавила Полина Шешелева .