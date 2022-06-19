Муравьева о повышении возрастного ценза: «Никак не отношусь, на меня это не влияет. Как продолжала работать, так и продолжаю»

Российская фигуристка рассказала, как относится к поэтапному повышению возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

– Как вы относитесь к повышению возраста в фигурном катании?

– Никак не отношусь, на меня это никак не влияет. Как продолжала работать, так и продолжаю.

– Насколько, по вашему мнению, это критично для юных спортсменок?

– Я об этом не думала. Стараюсь об этом не думать, а работать на себя.

– То есть в вашей работе ничего не поменялось?

– Все так же: учимся, стараемся работать еще больше, еще продуктивнее.

– В будущем, как думаете, будет меняться подготовка? Может, будет дальше повышение?

– Я об этом не думаю. Я живу настоящим, – сказала 15-летняя Муравьева.

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