Аделия Петросян: «На второй день тренировок решила зайти в четверной – вышло не очень. В Новогорске четверные уже получаются более скрученными»

Российская фигуристка рассказала об отпуске и возвращении к тренировкам.

«Уехала в Арабские Эмираты, отдохнула там девять дней. Было очень солнечно, жарко. Потом приехала в Москву, несколько дней побыла там. Гуляли, хотя погодка была не очень, встречалась с друзьями. Потом мы поехали в Санкт-Петербург, гуляли по музеям.

Уже хотелось выходить на каток, потому что давали большой период отдыха. Даже сама вышла чуть раньше на лед, потому что было уже пора. Ноги вспоминали, как прыгать, так же, как и тело. Я собрала все тройные, несколько три-три. На второй день я решила зайти в четверной – [вышло] не очень.

Здесь (в Новогорске – Sports.ru) все те же тройные, только поувереннее, побыстрее, даже, может быть, повыше. И четверные уже получаются более скрученными, вроде чуть получше. Надеюсь, скоро выйдет», – сказала Петросян в сюжете Первого канала.