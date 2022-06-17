Татьяна Мишина: «Побеждать нужно не только прыжками, а обеими программами и катанием. Щербакова выиграла Олимпиаду достойно»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Татьяна Мишина Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер Татьяна Мишина прокомментировала слова Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

«Если Александра так думает, то высоко себя оценивает — это хорошее качество для спортсмена. Ее право так считать, но думаю, что результаты объективны.

Побеждать нужно не только прыжками, а обеими программами и катанием. Щербакова выиграла достойно, своей волей все показала и доказала», — сказала Мишина.

«Для меня важна была только золотая медаль. Считаю, что заслужила ее своим прокатом». Александра Трусова об Олимпиаде

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