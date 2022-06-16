Александра Трусова: «В прошлом сезоне проводила ночи на катке, чтобы улучшить навыки катания. Старалась максимально вкладываться во вторую оценку»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что тренировалась по ночам, чтобы улучшить навыки катания.

– В комментариях экспертов можно видеть мнение, что ты сосредоточена на прыжках и недостаточно внимания уделяешь хореографии…

– Это их мнение. Я много работаю не только над прыжками, но и над катанием. В прошлом сезоне я проводила ночи на катке, чтобы улучшить именно навыки катания.

В этом тоже работала много – старалась максимально вкладываться во вторую оценку в своих олимпийских программах. Особенно в короткой.

– Ночные тренировки – ничего себе!

– Да, катались с Дмитрием Сергеевичем Михайловым. Начинали в 9 вечера, а заканчивали, когда хотели. Катались сколько могли, – сказала Трусова.

Александра Трусова: «Не жалею, что выражала эмоции на Олимпиаде. Всегда старалась ничего не показывать, но в Пекине это было выше моих возможностей»