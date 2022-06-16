Александра Трусова: «В прошлом сезоне проводила ночи на катке, чтобы улучшить навыки катания. Старалась максимально вкладываться во вторую оценку»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что тренировалась по ночам, чтобы улучшить навыки катания.

– В комментариях экспертов можно видеть мнение, что ты сосредоточена на прыжках и недостаточно внимания уделяешь хореографии…

– Это их мнение. Я много работаю не только над прыжками, но и над катанием. В прошлом сезоне я проводила ночи на катке, чтобы улучшить именно навыки катания.

В этом тоже работала много – старалась максимально вкладываться во вторую оценку в своих олимпийских программах. Особенно в короткой.

– Ночные тренировки – ничего себе!

– Да, катались с Дмитрием Сергеевичем Михайловым. Начинали в 9 вечера, а заканчивали, когда хотели. Катались сколько могли, – сказала Трусова.

Александра Трусова: «Не жалею, что выражала эмоции на Олимпиаде. Всегда старалась ничего не показывать, но в Пекине это было выше моих возможностей»

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