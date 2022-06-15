«Будет школа единоборств». Плющенко рассказал об открытии новых спортивных залов в своей академии

рассказал, что откроет в своей академии новые залы для занятий фигурным катанием и единоборствами.

«Скоро открытие нового зала, где будут заниматься фигуристы. Вторая часть арены, где будут заниматься фигуристы, где будет школа Александра Липового – прославленного кикбоксера, многократного чемпиона мира.

Это новое здание, и будет новая школа единоборств для мальчишек и для девчонок. Также любительская лига может приезжать и профессионально заниматься подготовкой разных единоборств», – сказал Плющенко.

«Скоро! Открытие спортивных залов и хоккейной зоны академии Плющенко», – дополнил двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко и его академия властвуют в фигурке: не только забирают звезд, но и строят катки – с землей помогает Собянин