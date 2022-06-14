Косторная о выступлении под песню Билана: «Еще никогда мне не приходилось кататься под живой вокал, это было очень необычно и запоминающеся»

Чемпионка Европы Алена Косторная поделилась эмоциями после выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

Ранее в Краснодаре фигуристка исполнила номер под песню «Держи» Димы Билана.

«Спасибо за незабываемый опыт Диме Билану, еще никогда мне не приходилось кататься под живой вокал, это было очень необычно и запоминающеся.

Также хочу поблагодарить Яну Рудковскую за идею этого зажигательного номера и Сергея Филина за его постановку», – написала Косторная в соцсети.

Косторная выступила на шоу Плющенко: выехала на лед на подвижной платформе, сидя в ванне