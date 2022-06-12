«Пришла я на тренировку, а мне говорят: как раз перед вами каталась Алина Загитова». Анна Щербакова показала видео тренировки на льду

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова опубликовала видео тренировки на льду.

«Всем привет. Наконец-то ледовый кружочек от меня. Пришла я, значит, на тренировку, а мне говорят: как раз перед вами на льду каталась .

Я говорю: интересненько! Так что сейчас по следам на льду можно постараться определить, что она тут делала.

Тут мы видим следы восьмерочки, вот там, осмелюсь предположить, следы от зубцовых прыжков. Всех секретов раскрывать не буду. Алина, привет! Постараюсь не отставать», – сказала Щербакова.