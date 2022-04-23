Российские фигуристы и рассказали о том, как из-за коронавируса могли пропустить Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Скажу так: перед стартом на мы с Сашей прокатались в паре два с половиной дня. 1 февраля должны были вылететь в Пекин, но не вылетели. У Сашки оказался положительный ПЦР-тест. Соответственно, всеми силами мы пытались выздороветь. Я катался один, Саша лечилась дома», – сказал Букин.

«Поначалу я действительно чувствовала себя неважно, температурила. Принимала все необходимые лекарства. Лечилась. Каждый день сдавала тесты, и как только результат стал отрицательным, приехала в Новогорск. Покаталась вечером одна, чтобы почувствовать ноги, ощущения, но счастье длилось недолго.

В Новогорске нас также постоянно тестировали, и где-то через день мой тест снова дал положительный результат… Получилось, весь отрезок времени, отведенный на мини-сбор перед Олимпиадой, мы провели в сплошных переживаниях, очень нервно.

Накануне вылета на Олимпиаду у меня было два разных теста, но мы все-таки вылетели на свой страх и риск, потому что многие спортсмены и раньше сталкивались с тем, что у кого-то были ложноположительные тесты. Но по приезде в Пекин, в аэропорту, я сдаю тест и выясняется, что он снова положительный. Естественно, меня «закрывают».

Слава богу, все следующие тесты были отрицательные. У нас остается буквально два дня до старта. В принципе, это и было то время, когда мы нормально катались в паре, делали работу в полную силу», – отметила Степанова.