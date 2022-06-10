Гендиректор ISU: «Конгресс был очень успешный, несмотря на непростые вопросы, с которыми нам пришлось иметь дело. Были приняты демократические решения»

Генеральный директор Международного союза конькобежцев ( ) Фредди Шмид назвал очень успешным конгресс организации в Таиланде, завершившийся сегодня.

«Я с нетерпением жду работы с новой команды. Конгресс был очень успешный, несмотря на некоторые непростые вопросы, с которыми нам пришлось иметь дело. И это было сделано с большим уважением ко всем, с открытой дискуссией, в который были приняты демократические решения.

Это хороший фундамент для следующих четырех лет. Убежден, у нас подобралась отличная команда», – сказал Шмид.