Трусова об участии в турнире по прыжкам в длину: «Я хотела попробовать, для меня это что-то новое. Я рада, эмоции положительные»

Фигуристка Александра Трусова оценила свое участие в Неделе легкой атлетики, которая проходит в Москве.

Сегодня спортсменка соревновалась в секторе для прыжков в длину. В лучшей из четырех попыток она прыгнула на 4,19 м.

«Я хотела попробовать, для меня это что-то новое. Благодарна за эту возможность. Как удалось избежать заступов? Не знаю, просто так получилось. Мне показали, как делать.

Сначала я заступала – по-моему, два раза. Прыгала от начала, потом заступала, а потом получилось. Это опыт. Я рада, эмоции положительные», – сказала Трусова.

Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве: лучший результат в четырех попытках – 4,19 м. Это норматив второго юношеского разряда