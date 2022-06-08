Александр Тихонов: «Вслед за Галкиным и Пугачевой поедет Медведева. Но я думаю, что все, кто покинул Россию, об этом жалеют»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заявлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой об отстранении фигуристов от международных соревнований.

Медведева написала: «Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и т.д. Это давление на наших спортсменов».

«Что я могу сказать… Вслед за Галкиным и Пугачевой поедет Медведева. Но я думаю, что все, кто покинул Россию, об этом жалеют. Россия, не взирая на все недостатки и беззаконие, обречена на победу.

Женя выдающаяся, она одна и имеет право выбора и право голоса.

Я, конечно, против смены гражданства российскими спортсменами, но они могут уезжать. Не надо лишать права выбора, сделайте такие условия, чтобы никто не хотел уезжать», — сказал Тихонов.

Евгения Медведева: «Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры. Надо бороться за их возвращение на международные старты»