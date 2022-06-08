Танцовщица Уварова о допинговом деле Валиевой: «Фигурное катание – это спорт, где ты не можешь стать лучше, приняв какую-то таблеточку»

Танцовщица Ева Уварова рассказала, как восприняла ситуацию, которая произошла на Олимпиаде-2022 с ее подругой фигуристкой .

Во время Игр стало известно, что Валиева в декабре сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Награждение россиян золотыми медалями за победу в командном турнире не состоялось. Валиеву допустили к личному турниру, но она не попала на пьедестал, заняв 4-е место.

«Не представляю, что она чувствовала, когда ее обвиняли в том, в чем она априори не виновата.

Фигурное катание — это такой спорт, где ты не можешь стать лучше, приняв какую-то таблеточку. Ты не поднимешь ногу выше и не прыгнешь лучше, потому что таблетки в основном развивают выносливость и силу, но нет средств, которые делают тебя талантливее. Иначе бы у нас по улице ходили одни гении.

Поэтому я, конечно, очень сильно расстроилась. Но я рада тому, что Камила — очень стойкая и сильная, что она пережила эту ситуацию. Она — молодец, и сейчас у нее все хорошо.

Она развивается и продолжает расти. Будем надеяться, что у нее еще появится шанс порадовать нас на крупных стартах», – сказала Уварова.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла