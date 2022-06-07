«На Трусовой список не закончится, будут еще сюрпризы». Бывший генсек ВФЛА об участии фигуристки в турнире по легкой атлетике

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Бывший генсекретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов оценил решение фигуристки Александры Трусовой выступить на «Неделе легкой атлетики», которая пройдет в Москве с 7 по 13 июня.

«Да, привлечение спортсменов из других видов спорта зачастую хорошо работает. Много раз сам пытался это сделать, но не складывалось. Рад, что у ВФЛА сейчас получилось. И приоткрою небольшой секрет: на Трусовой список не закончится, будут еще сюрпризы.

Но завлечь зрителей на стадион – полдела. Я думаю, что по крайней мере на первом этапе они придут на трибуны, а вот сможем ли мы их удержать – это уже вопрос. Над этим уже нужно работать.

К слову, слышал, что в баскетболе после отъезда зарубежных спортсменов зрителей, как ни странно, стало больше, интерес увеличился. Это, наверное, связано и со всей текущей ситуацией, но этот импульс важно не упустить», – сказал Бутов.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?

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