Тарасова о выступлении Трусовой в прыжках в длину: «Почему не выступить, если есть способности и желание. Она привыкла к большим нагрузкам»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об участии фигуристки Александры Трусовой в легкоатлетическом турнире.

Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину, которые пройдут 9 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

«Она большой молодец, почему ей не выступить, если есть способности и желание.

У нас зимний вид спорта, свою физику мы делаем летом. Она привыкла к большим нагрузкам, ей все пойдет на пользу», – сказала Тарасова.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?