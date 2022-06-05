Щербакова провела первую тренировку после отпуска: «За пару недель настолько забывается ощущение фигурного катания, что сегодня я невероятно кайфовала от банальных вещей»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о первой тренировке после отпуска.

«Ну что, моя первая тренировка после отпуска!

Что я могу сказать, за пару недель отдыха настолько вообще забывается ощущение фигурного катания, что сегодня я невероятно кайфовала от таких банальных вещей для фигуриста: просто от скольжения по льду, от скорости катания, да просто от нахождения на катке, на льду.

Сейчас меня переполняют такие детские классные эмоции. Очень рада, что я вновь на льду», – сказала Щербакова.