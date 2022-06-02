Елена Левковец: «Обида за переход Липницкой к Тутберидзе была. Я же с Этери не была знакома, даже не общались»

Первый тренер Юлии Липницкой Елена Левковец рассказала об отношении к переходу фигуристки в группу Этери Тутберидзе в 2009 году.

– Обиды за переход Юли к Этери Георгиевне не было?

– Ну нет, обида была. Я же с Этери не была знакома, мы с ней даже не общались. Потом судила первенство России, а Юля тогда как раз недавно перешла к Этери.

И мне говорят: «Выйди, тебя Тутберидзе зовет». Я отказывалась, но все же пошла. А Этери мне: «Спасибо вам огромное, такая замечательная девочка! Ей ничего и говорить не надо, она сама все знает». Вот такими были ее слова, – рассказала Левковец.

Юлия Липницкая – самая талантливая ученица Тутберидзе? В чем ее секрет? И почему карьера сломалась так быстро?