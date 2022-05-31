Акопова о несостоявшейся смене гражданства в 2017 году: «Руководство ФФКР решило, что больше не отдаст русских спортсменов в Австралию, особенно ребят из группы Мозер»

Российская фигуристка Карина Акопова рассказала о несостоявшемся переходе в сборную Австралии пять лет назад.

Акопова выступает в парном катании вместе с Никитой Рахманиным.

«Так случилось, что я полгода каталась одна: никак не могли найти партнера. С нами в группе тренировались Екатерина Александровская и Харли Уиндсор. Их тренер Андрей Пашин рассказал, что в Австралии сейчас есть мальчик, который тоже в поиске партнерши.

Гектор Гиотопулос Мур приехал в Москву на пробы к другой девочке, но вскоре нас поставили в пару, и как-то сразу все получилось. Месяц мы тренировались в школе (Нины) Мозер, затем полетели в Австралию договариваться о моем переходе в сборную.

Три месяца мы там работали, ставили программы. По правилам, мы должны были презентовать готовую короткую программу, чтобы получить юниорский этап Гран-при. Вся эта история дорого обошлась моей семье: мама и бабушка оплачивали билеты, визу, проживание и питание. В общей сложности 200 тысяч, а на обратный билет маме даже пришлось брать кредит.

Когда я летела в Россию, во время пересадки получаю сообщение от мамы: федерация не одобрила мой переход. То есть кататься за Австралию я не смогу. Все было зря. Такая вот попытка с грустным финалом.

Тогда как раз состоялся юниорский чемпионат мира, и победили там Катя с Харли (в 2017 году – Sports.ru). Причем обыграли сильную российскую пару, претендовавшую на победу. После этого руководство федерации решило, что больше не отдаст русских спортсменов в Австралию, особенно ребят из группы Нины Михайловны», – сказала Акопова