Спортивный психолог Кожевникова: «Там, где надо успеть выиграть все до выхода из пубертата, много насилия. Форсированный ребенок-спортсмен неизбежно станет травматиком»

Двукратный призер Олимпийских игр и спортивный психолог высказалась о жестоком обращении со спортсменами-подростками.

«Особенно много насилия в дисциплинах с низким возрастным цензом, где надо успеть выиграть все до выхода из пубертата. Потом начнется половое созревание, и наработанные двигательные модели будут требовать перестройки.

Но, к сожалению, психика устроена таким образом, что нельзя насиловать ребенка и не заплатить за это, когда он вырастет. Форсированный ребенок-спортсмен неизбежно станет травматиком.

Начиная с подросткового возраста 13-14 лет, травматические реакции рушат или выступления (мы это видим на чемпионатах), или эмоциональную жизнь (и это остается за кадром в виде нарушений пищевого поведения, истерик, суицидальных попыток, депрессий, трудностей в коммуникации, преждевременного ухода).

Свою дез­организованность спортсмен должен как-то компенсировать. Большая часть этих компенсирующих средств — или запрещенная фармакология, или крайне вредные для физического и ментального здоровья вещи», – сказала Кожевникова.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо