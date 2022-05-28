Татьяна Тарасова: «Возможно ли создать в России лигу фигурного катания? Это реально. Думаю, это произойдет очень быстро»

Теги Татьяна Тарасова Елена Вайцеховская Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением, возможно ли в России создать лигу фигурного катания наподобие НБА или НХЛ.

Ранее с такой идеей выступила журналист Елена Вайцеховская.

– Как вы считаете, возможно ли создание лиги на манер НХЛ, только в фигурном катании, в России?

– Это реально.

– Сколько на это уйдет времени?

– Думаю, это произойдет очень быстро.

– Как вы думаете, через сколько лет мы сможем вернуться на международную арену?

– Я не знаю, я не гадалка, – сказала Тарасова. 

Елена Вайцеховская: «В фигурном катании Россия может позволить себе замахиваться на самые безумные проекты. Например, создать собственную лигу, сродни НХЛ и НБА»

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