Елена Вайцеховская: «В фигурном катании Россия может позволить себе замахиваться на самые безумные проекты. Например, создать собственную лигу, сродни НХЛ и НБА»

Журналист Елена Вайцеховская считает, что Федерация фигурного катания России может организовать в стране собственную лигу наподобие НХЛ и НБА.

«Уникальность российского фигурного катания в том, что этот вид спорта гораздо более самодостаточен, чем большинство других.

Есть беспрецедентный уровень результатов, популярность, интерес телевидения, но даже это не главное. Когда страна располагает таким количеством совершенно выдающихся атлетов и тренеров, можно позволить себе замахиваться на самые безумные проекты.

Примерно так, как в свое время олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании Антон Сихарулидзе задался целью вернуть российское парное катание на тот уровень, где оно находилось во времена не столь давние.

Именно с этой целью в Санкт-Петербурге был построен каток для школы Тамары Москвиной, и во многом благодаря этому в 2020-м страна получила чемпионов Европы, а в 2021-м – чемпионов мира.

Одним из подобных и не слишком реальных, на первый взгляд, проектов вполне могла бы стать задача создать в стране собственную лигу, сродни американским НХЛ и НБА.

Звучит утопично? Но почему бы и нет? Обе упомянутые организации фактически не участвуют в Олимпиадах (разовые эксперименты не в счет), но невозможно не признать, что в мировом масштабе НХЛ – это лучший и наиболее интересный хоккей, а НБА – лучший баскетбол.

И не они, заметьте, рвутся стать частью олимпийской семьи, а ломает голову, как бы заполучить играющих в этих лигах атлетов на Игры.

Сверхзадача для всего нынешнего российского спорта заключается, по сути, именно в этом: создать продукт, который в кратчайшее время будет способен стать ценностью не только внутри страны, но и в мировом масштабе.

Это не самый простой, но, пожалуй, самый реальный способ вернуть российский спорт на международную арену», – заявила Вайцеховская.