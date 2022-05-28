Медведева о том, может ли она начать выступать в керлинге: «Слава богу, фигурное катание у меня на месте. Пока что никуда уходить не собираюсь»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопрос, нет ли у нее желания попробовать себя в керлинге.

Сегодня фигуристка выступила на церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке.

– В интервью Vogue в 2018 вы говорили, что если бы не фигурное катание, то пошли бы в керлинг. Не появилось желание попробовать себя?

– Что ж меня сегодня в керлинг отправляют, ха-ха. Ну, если бы не фигурное катание... Слава богу, фигурное катание у меня на месте, все с этим хорошо.

Пока что никуда уходить я не собираюсь. Мне просто нравится – сама игра интересная, необычная, – сказала Медведева.