Медведева о том, может ли она начать выступать в керлинге: «Слава богу, фигурное катание у меня на месте. Пока что никуда уходить не собираюсь»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос, нет ли у нее желания попробовать себя в керлинге.
Сегодня фигуристка выступила на церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке.
– В интервью Vogue в 2018 вы говорили, что если бы не фигурное катание, то пошли бы в керлинг. Не появилось желание попробовать себя?
– Что ж меня сегодня в керлинг отправляют, ха-ха. Ну, если бы не фигурное катание... Слава богу, фигурное катание у меня на месте, все с этим хорошо.
Пока что никуда уходить я не собираюсь. Мне просто нравится – сама игра интересная, необычная, – сказала Медведева.