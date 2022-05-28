Авербух в следующем году организует ледовое шоу с участием Медведевой на Таймыре

Хореограф и продюсер ледовых шоу прокомментировал участие двукратной чемпионки мира в церемонии открытия турнира по керлингу Nornikcel Curling Cup в Дудинке (Красноярский край).

Медведева представила программу под вокал Хиблы Герзмавы.

«Считаю, участие Жени Медведевой в церемонии открытия подняло уровень турнира на еще более высокий уровень.

Сегодня достигли договоренности, что в следующем году мы сможем организовать полноценное ледовое шоу с участием Жени и других топовых фигуристов в рамках церемонии закрытия турнира», – сказал Авербух.

Евгения Медведева выступила с показательным номером на открытии турнира по керлингу в Дудинке