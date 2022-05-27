Косторная в ответ на критику после смены имиджа: «Мои волосы в прекрасном состоянии, рекомендую следить за своими»

Теги сборная России женское катание стиль Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на критику после смены имиджа.

Ранее спортсменка показала новую прическу – длинные рыжие кудри. Спустя несколько дней она опубликовала фото уже со светлыми волосами.

«Хватит волосы портить», – написал один из подписчиков фигуристки в соцсетях.

«Мои волосы в прекрасном состоянии, рекомендую следить за своими😂», – ответила Косторная.

А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри

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