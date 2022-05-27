Косторная в ответ на критику после смены имиджа: «Мои волосы в прекрасном состоянии, рекомендую следить за своими»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на критику после смены имиджа.

Ранее спортсменка показала новую прическу – длинные рыжие кудри. Спустя несколько дней она опубликовала фото уже со светлыми волосами.

«Хватит волосы портить», – написал один из подписчиков фигуристки в соцсетях.

«Мои волосы в прекрасном состоянии, рекомендую следить за своими😂», – ответила Косторная.

А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри