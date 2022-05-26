Алена Косторная о смене спортивного гражданства: «Точно могу сказать, что я этого не сделаю. Мысли такой не было, несмотря на все, что произошло»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы Алена Косторная заявила, что не намерена менять спортивное гражданство. 

«Я точно могу сказать за себя, что я этого не сделаю. Мысли у меня такой не было, несмотря на все, что произошло. Я представляю свою страну, в какой-то мере я патриот своей страны, поэтому я, несмотря ни на что, буду кататься, ничего не менять.

Если закроют на 5 лет? Думаю, не закроют. Надеяться мы будем на лучшее. Уже объявили, что у нас будут турниры – федерация сделает для нас соревнования. Так что я не вижу никакого смысла в этом.

Турниры есть, соревнования есть – все хорошо», – сказала Косторная. 

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