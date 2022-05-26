Алена Косторная о смене спортивного гражданства: «Точно могу сказать, что я этого не сделаю. Мысли такой не было, несмотря на все, что произошло»

Чемпионка Европы Алена Косторная заявила, что не намерена менять спортивное гражданство.

«Я точно могу сказать за себя, что я этого не сделаю. Мысли у меня такой не было, несмотря на все, что произошло. Я представляю свою страну, в какой-то мере я патриот своей страны, поэтому я, несмотря ни на что, буду кататься, ничего не менять.

Если закроют на 5 лет? Думаю, не закроют. Надеяться мы будем на лучшее. Уже объявили, что у нас будут турниры – федерация сделает для нас соревнования. Так что я не вижу никакого смысла в этом.

Турниры есть, соревнования есть – все хорошо», – сказала Косторная.