Алена Косторная: «Во время карантина был момент, когда я говорила: все, заканчиваю точно. Уже искала школы с уклоном на те предметы, что мне были нужны»

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, были ли у нее мысли закончить спортивную карьеру.

– Бывали ситуации, когда ты хотела закончить со спортом?

– В конце каждой недели. В начале недели я выходила заряженная, неуставшая, потом начинала уставать, переставало все получаться.

Наверное, у меня был один такой момент, когда я говорила: все, заканчиваю точно. Это было во время карантина. Мы сидели, столько времени прошло, я думала, что не смогу восстановиться. У меня была депрессия, еще и никуда не сходить, сидишь в четырех стенах. Я уже искала школы с уклоном на те предметы, что мне были нужны.

Когда мне сказали, что мы выходим в Новогорск через три дня, я сидела и думала: а зачем мне это надо все сейчас? Ну ничего, вышла, вроде неплохо все было.

От сидения дома в какой-то момент я максимально обленилась – овощем сижу и сижу. А потом думала: каждый день по две тренировки, на каждой надо вкалывать. От одной мысли становилось так тяжело.

В начале карантина говорила: мне нужно держать себя в форме, в середине была уже поспокойнее. Под конец карантина думала: а мне в принципе нравится учиться, получать новые знания. Так что за карантин я успела перегореть, загореться, обратно перегореть, выйти на лед и снова загореться желанием, – сказала Косторная.