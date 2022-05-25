Самодурова о завершении карьеры: «Надо объективно оценивать свои возможности. То, что сейчас творят наши девочки, мне уже неподвластно»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова поделилась эмоциями после завершения спортивной карьеры.

«В целом я пережила изменения спокойно, без грусти. Чувства недосказанности точно нет. Надо ведь объективно оценивать свои возможности. То, что сейчас творят наши девочки, мне уже неподвластно.

Был, правда, один эмоциональный вечер, когда я выложила прощальный пост в соцсетях. Масса людей прислали добрые сообщения, фанаты выложили нарезки видео из моих прокатов. Я все пересмотрела, окунулась в воспоминания и расплакалась.

Всю свою карьеру я следила за общественным мнением, читала отзывы в разных пабликах. Это внимание поклонников всегда мотивировало», – сказала Самодурова.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила спортивную карьеру

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