Самодурова о завершении карьеры: «Надо объективно оценивать свои возможности. То, что сейчас творят наши девочки, мне уже неподвластно»

Теги сборная России женское катание Софья Самодурова Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова поделилась эмоциями после завершения спортивной карьеры.

«В целом я пережила изменения спокойно, без грусти. Чувства недосказанности точно нет. Надо ведь объективно оценивать свои возможности. То, что сейчас творят наши девочки, мне уже неподвластно.

Был, правда, один эмоциональный вечер, когда я выложила прощальный пост в соцсетях. Масса людей прислали добрые сообщения, фанаты выложили нарезки видео из моих прокатов. Я все пересмотрела, окунулась в воспоминания и расплакалась.

Всю свою карьеру я следила за общественным мнением, читала отзывы в разных пабликах. Это внимание поклонников всегда мотивировало», – сказала Самодурова.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила спортивную карьеру

Такой сложности в фигурном катании еще не было: 13 четверных прыжков, а риттбергер (даже дуплетом) сделан впервые в истории

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные