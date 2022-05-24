Спортивный психолог о частой смене имиджа Косторной: «Это может быть следствием ее эмоциональных переживаний, метания от одного тренера к другому, травм»

Врач-психотерапевт, спортивный психолог и кандидат медицинских наук Евгений Фомин высказался о частой смене имиджа .

Ранее фигуристка показала в соцсетях фото с длинными рыжими кудрями.

«Данное поведение укладывается в ее возраст: подростковый бунт, нигилизм, максимализм. Все это проходили. Хочется отличаться, хочется быть другим.

А что такое спорт? Спорт – это дисциплина, отсутствие личной жизни, мало контактов с друзьями, общения со сверстниками. Хочется сделать что-то такое, что остается именно под личным контролем: это длина и цвет волос, макияж.

Это нормальное человеческое желание выделиться, проявить свою индивидуальность. Потому что спортсмены часто в одинаковой форме, у них плюс-минус одинаковые прически. В этом возрасте хочется по-иному проявлять себя, показывать свою индивидуальность.

Также данные изменения могут быть следствием ее эмоциональных переживаний, метания от одного тренера к другому, травм. Травмы по-разному переживаются спортсменом. Часто появляется некий момент катастрофизации – если есть травма, то все очень плохо, это конец. Возникает депрессивное состояние.

И здесь может включиться механизм компенсации: порадовать себя, сделать что-то такое, что может выправить эмоциональный фон, например, непривычный цвет волос или какой-нибудь необычный маникюр», – сказал Фомин.

А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри