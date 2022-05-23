«Возможно, ощущение правильной девочки немного наскучило Косторной». Стилист о новом имидже фигуристки

Стилист Никита Карстен высказался о новом имидже российской фигуристки Алены Косторной.

Ранее спортсменка показала в соцсетях фото с длинными рыжими кудрями.

«Для смены образа Алёна выбрала цвет волос гораздо ярче натурального, чем внесла в образ легкий китч, выкрик. Опрятная прическа сменилась на более мелкие афро-кудри. Два этих фактора очень утяжелили имидж.

Казалось бы, что новые яркий цвет и объемная прическа сделают ее эффектнее, но они конфликтуют с «огранкой». Представительницам аристократического типажа очень важно сохранять классику и ощущение опрятности, это всегда будет побеждать над экстравагантностью.

При желании выразить дерзость можно и через эстетику аристократии, но важно сохранить четкий структурированный силуэт и использовать вещи, держащие форму. Стоит отметить, что Алёне всего 18 лет, а это тот самый возраст, когда девушки ищут себя и «примеряют образы».

Возможно, ощущение правильной девочки немного наскучило фигуристке, но я уверен, что скоро она вновь вернется к привычному стилю, усовершенствовав его и добавив недостающие броские элементы имиджа», – сказал Карстен.

А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри