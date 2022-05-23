Плющенко и Рудковская стали жертвами мошенников. Они потеряли 31 миллион рублей

, жена двукратного олимпийского чемпиона , сообщила, что их семья стала жертвой мошенников.

«Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной со спецоперацией, выманил наличные деньги (31 миллион честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии на строительство наших объектов под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают.

Итог: нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа.

Мною написано заявление по факту мошенничества в особо крупных размерах! Полиция ведет расследование», — написала Рудковская в телеграм-канале.