Илья Авербух поставит программы Михаилу Коляде и Елизавете Туктамышевой

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов будет ставить программы для нового сезона.
«Мы будем снова сотрудничать с Михаилом Колядой, Елизаветой Туктамышевой. Ребята решили продолжать, и совсем скоро мы возьмемся за постановки.
Алексей Николаевич (Мишин) уже утвердил музыку. Михаилу ставим обе программы, Елизавете — произвольную.
Недавно работал с юниором из Санкт-Петербурга, который тренируется у Кирилла Давыденко. Также я курировал работу Елены Масленниковой с Андреем Мозалевым. Работы много», – сказал Авербух.