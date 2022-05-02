Илья Авербух поставит программы Михаилу Коляде и Елизавете Туктамышевой

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов будет ставить программы для нового сезона.

«Мы будем снова сотрудничать с , . Ребята решили продолжать, и совсем скоро мы возьмемся за постановки.

Алексей Николаевич (Мишин) уже утвердил музыку. Михаилу ставим обе программы, Елизавете — произвольную.

Недавно работал с юниором из Санкт-Петербурга, который тренируется у . Также я курировал работу с . Работы много», – сказал Авербух.