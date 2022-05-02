Илья Авербух поставит программы Михаилу Коляде и Елизавете Туктамышевой

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Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов будет ставить программы для нового сезона. 

«Мы будем снова сотрудничать с Михаилом Колядой, Елизаветой Туктамышевой. Ребята решили продолжать, и совсем скоро мы возьмемся за постановки.

Алексей Николаевич (Мишин) уже утвердил музыку. Михаилу ставим обе программы, Елизавете — произвольную.

Недавно работал с юниором из Санкт-Петербурга, который тренируется у Кирилла Давыденко. Также я курировал работу Елены Масленниковой с Андреем Мозалевым. Работы много», – сказал Авербух. 

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