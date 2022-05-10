Илья Авербух: «Общались с Семененко, в планах у нас совместная работа по постановке новых программ. Женя в очень хорошем настроении»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал возвращение на лед после травмы.

Семененко выступил на шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

«Было много событий на шоу, в том числе выход на лед Жени Семененко, с Женей общались, в планах у нас и совместная работа в этом сезоне в качестве постановки новых программ.

Женя в очень хорошем настроении, все ребята спрашивали его, как он и что. Достаточно символично, что его возвращение на лед состоялось в этом же ледовом дворце, где произошел этот несчастный случай.

Еще раз подчеркиваю, что это просто несчастный случай, слава богу, все закончилось быстрым возвращением на лед, мы все счастливы.

Женя откатался, исполнил несколько тройных прыжков, в общем, все здорово», – сказал Авербух.

Семененко вернулся после жути в шоу Плющенко – с программой, в которой получил сотрясение, и номерами в военной форме