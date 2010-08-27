Фигуристка Медведева стала послом команды России на летней Олимпиаде-2020 в Токио

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом олимпийской команды России в Токио-2020.
Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
Сегодня Медведева проводит пресс-конференцию вместе с главой Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым. На встрече с журналистами было объявлено, что Медведева станет официальным послом команды.
Летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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