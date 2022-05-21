Железняков о критике из-за планов провести мастер-классы на Донбассе: «Пока у некоторых людей такой кал в голове, эта инфовойна никогда не закончится»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о критике из-за планов провести благотворительные мастер-классы в Донецке и Луганске.

«Ох, ребятушки, сколько же гадости я начитался за эти дни и в пабликах (комментарии), и в соцсетях (комментарии), и в личку прилетало. Хочется вам кое-что сказать.

Пока у некоторых людей такой кал в голове, эта инфо- и реальная война никогда не закончится, ненависть порождает ненависть. Мне искренне жаль таких людей, они не видят элементарного лучика света, по которому можно выйти из темных, вонючих канализационных тоннелей.

Даже поездка к детям стала для вас занозой в заднице. Скажите мне: чем отличается ребенок-украинец от русского, африканец от норвежца, итальянец от болгара, араб от славянина, чечен от армянина и т. д.? Ничем, ничем не отличается, пустые ваши головы!

Мы едем к детям, к детям, которые страдали 8 лет, которым необходимо почувствовать заботу и любовь, понять, что они не одни, и их поддерживают, дать им настроение и задел на светлое будущее, которое они потеряли, сидя в своих подвалах. И если вы этого не понимаете, то вы точно потеряли свою человеческую суть.

Сейчас мы едем на Донбасс, а когда прекратятся боевые действия, поедем и в другие города Украины, радовать детей, а вы бродите дальше в своих темных смрадных коридорах», – написал Железняков.

Железняков через неделю уезжает в Донецк и Луганск, чтобы провести благотворительные мастер-классы