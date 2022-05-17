Железняков через неделю уезжает в Донецк и Луганск, чтобы провести благотворительные мастер-классы

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сообщил, что отправится в ЛДНР через неделю.

Ранее он рассказал о желании провести благотворительные мастер-классы в Донецке и Луганске.

«Дорогие мои люди! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял и принимает участие в нашем благом деле, вы большие молодцы, пошли плюсики в вашу карму. С администрацией ЛДНР все решено, сотрудники студии, в том числе и я, выезжаем ровно через неделю. Сбор продолжается, так как деток будет больше, чем мы ожидали. Времени осталось совсем немного.

P. S. «Доброжелателям» хочу ответить: все у нас состоится, и едем мы к детям и дело делаем для детей, это гуманитарная миссия, не военная, не политическая, а исключительно гуманитарная. И если ваши черствые души не могут понять таких элементарных вещей, то мне искренне вас жаль, вы заблудились во тьме», – написал Железняков.

Хореограф Алексей Железняков хочет провести благотворительные мастер-классы в Донецке и Луганске