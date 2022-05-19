Татьяна Тарасова: «Савченко поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах. Она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина»

Теги Алена Савченко Татьяна Тарасова сборная Нидерландов Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о назначении олимпийской чемпионки Алены Савченко на пост главного тренера сборной Нидерландов по фигурному катанию.

«Кому же, как не славянским фигуристам, развивать фигурное катание в Европе. Савченко справится с любыми обязанностями, ее назначение абсолютно заслуженно.

Она поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах, она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина», – сказала Тарасова. 

Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов

 

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