Татьяна Тарасова: «Савченко поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах. Она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о назначении олимпийской чемпионки Алены Савченко на пост главного тренера сборной Нидерландов по фигурному катанию.

«Кому же, как не славянским фигуристам, развивать фигурное катание в Европе. Савченко справится с любыми обязанностями, ее назначение абсолютно заслуженно.

Она поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах, она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина», – сказала Тарасова.

Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов