Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов

Олимпийская чемпионка в парном катании стала главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию.

«Это огромный вызов, а я их люблю. Я считаю, что фигурное катание в Нидерландах может быть намного сильнее.

Я хочу помочь новому поколению, дать им новую перспективу, и я хочу внести свой вклад в то, чтобы сделать спорт более популярным в этой стране. Здесь хватает талантов. Так почему бы не развивать фигурное катание?

Я буду работать полный день. На данный момент все еще находится в стадии формирования, и некоторые фигуристы уже решили присоединиться к группе. Я напишу для них программу.

Для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, я составлю годовой план соревнований. Все будет плотно обсуждаться с другими тренерами. Я буду работать с ассистентом и специалистами вне льда», – сказала Савченко.