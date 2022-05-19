Максим Траньков: «Зная Савченко, думаю, со временем она может привести Голландию к олимпийским медалям»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил решение Алены Савченко стать главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию.

«Для меня нет большой разницы, где тренировать. У Алены очень большой опыт и много знаний. Я думаю, где бы она ни начала, она способна на очень многое. Алена это в спорте все доказала. Но тренером, конечно, не то же самое – это могу сказать по личному опыту.

Могу только пожелать удачи. Здорово, что она все-таки решилась свои знания и накопленный опыт передать будущему поколению. Для фигурного катания это знаковый человек.

Все будет зависеть только от Федерации фигурного катания Голландии. Сейчас там непаханое поле. Зная Алену, со временем, думаю, может привести Голландию к олимпийским медалям», – сказал Траньков.

Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов