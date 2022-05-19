Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду, рассказали о возможном переходе во взрослые соревнования.

– В следующем сезоне вы планируете выступать по мастерам?

Кагановская: Мне этого хотелось еще в начале прошлого сезона, хотя мое мнение менялось. На этот сезон у меня была цель справиться со всеми поставленными задачами и уйти в мастера пораньше. Но меня переубедили, и я тоже стала думать, зачем так рано.

А сейчас из-за сложившейся ситуации тренер сказала, что в следующем сезоне нам все-таки лучше попробовать кататься по мастерам.

– Василиса, почему тебе хотелось перейти на взрослый уровень?

Кагановская: Более серьезные старты, конкуренции больше. Я не хочу говорить про очередь в танцах, потому что эту тему обсуждают, ее подхватили фанаты. Просто мне кажется, чем раньше, тем лучше. И это не про очередь.

В танцах есть пары, которые «без очереди» добивались результатов благодаря умению и катанию.

Ангелопол: Будем рушить стереотипы!

Кагановская: Но у Валеры есть свое мнение на этот счет.

Ангелопол: Я не то что не хотел переходить, просто мы и в юниорах самые молодые. Другие юниорские пары старше нас. Есть время подучиться, набраться опыта. И дело не в страхе, просто мне самому нужно убедиться, что мы готовы выступать по мастерам.

– Взрослые соревнования в Нижнем Новгороде не убедили?

Ангелопол: Я слишком требовательно отношусь к себе. Мне нужно дойти до определенного уровня, чтобы сказать: «Да, я готов». Сейчас все идет своим чередом. Работаем, стараемся. Выступим в следующем сезоне по взрослым, дай бог будут хорошие результаты, я успокоюсь, скажу, что готов.

– Что будет мотивировать вас в будущем сезоне?

Кагановская: Наверное, впервые в межсезонье я настолько сильно заряжена и замотирована на будущий сезон в ожидании нового, выступлений в мастерах. Это интересно. Плюс мы взяли классную музыку, тему программы. Это другое.

Конечно, сейчас много неопределенности, но все равно будут проводиться Кубки России, другие соревнования. Во время пандемии этапы Кубка России были очень популярны. А сейчас, думаю, станут еще интереснее, более высокого уровня.

Но главное для нас – соревнования со взрослыми парами. В юниорах мы уже знаем всех соперников, а в мастерах много новых пар. Мы впервые будем соревноваться с нашими лидерами сборной. Это добавляет адреналина. Понятно, мы им пока не конкуренты, но для нас это опыт.

Крылова о Кагановской и Ангелополе: «Выступления в новом сезоне будем выстраивать от итогов конгресса ISU. Ждем решений, от которых и станем отталкиваться»