Трусова о «Ледниковом периоде»: «Видела, как Милохин уронил Медведеву. Я даже хорошо катающимся спортсменам не особо доверяю себя поднимать»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, хотела бы она принять участие в проекте «Ледниковый период».

– Ты говорила, что сама не хотела бы кататься в паре после окончания карьеры одиночницы. Интересно было бы тебе поучаствовать в таком шоу, как «Ледниковый период»? Женя Медведева участвовала в последнем сезоне – ты следила?

– Да, их номера смотрела. Было интересно, потому что она одиночница, и как она будет кататься в паре. Я не знаю. Потому что я видела, как он (Даня Милохин – Sports.ru) ее уронил. Я даже спортсменам, хорошо катающимся, не особо доверяю, чтобы они начали меня поднимать.

Десять раз проверю, точно ли у него все хорошо, и потом только, может быть, разрешаю себя поднять и то все время говорю, что мне очень страшно.

А человек, который еще не умеет стоять на коньках – сначала надо научиться кататься, потом правильно поднимать... Я не знаю. Это, мне кажется, сложно.

– Женщинам сложнее в таких ледовых шоу, потому что у них неопытный партнер, и они постоянно в неуверенном положении. А гипотетически с каким звездным партнером ты хотела бы кататься?

– Мне кажется, что любой человек, который не связан с фигурным катанием – с ним будет сложно. Пока не могу представить.

Зависит не только от силы человека, больше от умения кататься. Даже если он меня хорошо поднимет на полу, это не значит, что то же самое получится на льду. На льду все немножко по-другому, – сказала Трусова.