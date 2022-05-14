Александра Трусова: «До Олимпиады я бы сказала, что надо забыть о личной жизни. Но после – мне кажется, что можно»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании поделилась мнением, можно ли совмещать профессиональный спорт и отношения.

– Как ты думаешь, занимаясь профессиональным спортом, вообще можно забыть о личной жизни или это как-то возможно совмещать?

– До Олимпиады я бы на сто процентов сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать.

Но после – мне кажется, что можно, чтобы и была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное – разграничивать, – сказала Трусова.

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